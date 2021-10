Facebook va recruter 10 000 personnes en Europe

Facebook se lance à la recherche de 10 000 salariés en Europe. Le réseau social va avoir besoin de main d’œuvre ses 5 prochaines années pour la création de son internet du futur. Il s’appelle le Métavers. C’est un monde virtuel qui devrait faciliter les interactions humaines.



« Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l’industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens », ont fait savoir, lundi 18 octobre, dans un article de blog le Britannique Nick Clegg et l’Espagnol Javier Olivan, deux des plus hauts responsables du groupe.



Grâce, notamment, à la réalité virtuelle et augmentée, il devrait permettre de démultiplier les interactions humaines.