« Faites de la propreté » : l’initiative de la Métropole lyonnaise pour sensibiliser aux enjeux environnementaux

Du 29 mai au 5 juin, la Métropole de Lyon lance la 9ème édition de l'opération "Faites de la propreté". Cette initiative, qui se tient chaque année, met cette fois l'accent sur l'alimentation et la consommation responsables. De nombreux ateliers sont proposés pour sensibiliser le public à ces thématiques. Parmi eux, des sessions de recettes anti-gaspillage, la préparation de pâte à tartiner écologique et des pique-niques zéro déchet. En parallèle, des opérations de nettoyage, des visites de centres de tri et des projets artistiques viennent compléter le programme.

La ville de Villeurbanne, participant activement cette année, a pour objectif de faire comprendre aux citoyens l'importance du tri des déchets et de promouvoir des alternatives écologiques. Par ces actions, la Métropole de Lyon et ses partenaires espèrent mobiliser un large public autour des enjeux environnementaux et encourager des pratiques plus durables au quotidien.