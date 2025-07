Fête du 14 juillet à Lyon : plusieurs parcs fermés en amont

À l’occasion du feu d’artifice du 14 juillet à Lyon, plusieurs parcs fermeront en amont afin de garantir la sécurité des personnes qui y assisteront.

Sont concernés : le parc des Hauteurs qui est fermé au public depuis ce vendredi 14h jusqu'au 15 juillet 18h. Le portail d'entrée de la montée Nicolas de Lange sera donc fermé, et des barrières seront installées place du 158e Régiment d'Infanterie.

Les Jardins du Rosaire seront également fermés ce dimanche à partir de 20h, et ce jusqu’au 15 juillet à midi. Là aussi, les portails d’entrée situés montée Saint-Barthélémy et rue Cléberg seront clos, et des barrières interdiront l’accès depuis l’esplanade de Fourvière.

À noter que cette même esplanade de Fourvière sera inaccessible en voiture le 14 juillet de 6h à minuit, et aux piétons dès 19h.

R.H