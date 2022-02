Feyzin : la torche de la raffinerie fonctionnera ce mardi

La torche de la raffinerie de Feyzin va être utilisée ce mardi dans le cadre d’une opération de maintenance qui va avoir lieu sur une unité de production dans la matinée et en journée.

Des opérations d’arrêt des unités vont être menées et les excédents de gaz en résultant devront être évacués via la torche. La fumée qui en découlera n’est en revanche pas nocive et n’a qu’un faible impact sur la pollution atmosphérique.