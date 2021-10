Florent Manaudou va désormais s’entraîner à Antibes

Dès la semaine prochaine, le nageur français Florent Manaudou va s’entraîner du côté d’Antibes et non plus à Marseille comme c’était le cas depuis des années, même si il restera licencié au Cercle des Nageurs de Marseille. C’est ainsi la fin de son histoire avec son coach Julien Jacquier, sur lequel il s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe : “Je pense que Julien est le coach qui a fait les meilleurs programmes pour moi. Ça, je lui ai dit mais humainement, on n’a pas vraiment d’atomes crochus. Je l’ai remercié, il m’a énormément aidé. Mais moi, j’ai besoin d’être vraiment très proche de mon coach.”

Le quadruple médaillé olympique sera désormais sous la tutelle de Quentin Coton et Yoris Grandjean, qui sont des amis à lui : “Je ne vais pas à Antibes parce que Quentin et Yoris sont mes potes. Ce qui m’a plu, c’est le duo, des gens qui allaient avoir des idées, qui étaient jeunes. Ils vont écouter. Ça va être des échanges. Le fait que ce soit des copains, c’est le seul point noir. Parce que bosser avec des amis, c’est bien. Mais je ne veux pas qu’on me laisse faire tout ce que je veux. Je leur ai dit.“

Alors qu’il a annoncé qu’il ne participerait ni aux championnats d’Europe en petit bassin à Kazan en novembre, ni aux championnats du monde à Abu Dhabi en décembre, son prochain grand rendez-vous aura lieu au mois de mai à l’occasion des championnats du monde en grand bassin de Fukuoka où il avait remporté quatre médailles d’or (dont la dernière date de 2015).