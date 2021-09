France-Finlande : les Bleus aiment Lyon

L’équipe de France accueille la Finlande ce mardi à Décines (20h45) en éliminatoires de la coupe du Monde.

Le troisième match seulement au Groupama Stadium

La première des Bleus à Décines, c’était en 1/8ème de l’Euro 2016 face à l’Irlande, un match remporté 2-1 grâce à un doublé d’Antoine Griezmann. Le second match était un amical face aux États-Unis (1-1) le 9 juin 2018 dans le cadre de la préparation avant la Coupe du Monde en Russie. C’est Kylian Mbappé qui avait marqué pour les Tricolores.

Le Stade de Gerland, un terrain victorieux dans l’histoire de l’équipe de France

Dans son histoire, l’équipe de France est venue jouer neuf fois au Stade de Gerland, l’ancien antre de l’OL. Sur ces neuf rencontres, les Bleus sont ressortis particulièrement victorieux avec cinq victoires, trois nuls et seulement une défaite, 1-3 contre l’Espagne en 1968. Une formation des Bleus dont faisait partie un certain Aimé Jacquet, futur sélectionneur champion du monde avec la France en 1998.

Un match de coupe du Monde

Le mercredi 24 juin 1998 dans le cadre des phases de poules de la Coupe du Monde 98, les Bleus étaient venus à Lyon pour y affronter le Danemark lors de la troisième journée. Un match remporté 2-1 avec une réalisation du Lyonnais Youri Djorkaeff (s.p.) ainsi qu’une autre d’Emmanuel Petit. La rencontre avait par ailleurs été arbitrée par le mythique arbitre italien, Pierluigi Collina. Un an auparavant, lors du Tournoi de France 1997, la France avait livré un duel mythique au Brésil (1-1) : un but de Marc Keller contre le coup-franc légendaire de Roberto Carlos devant Fabien Barthez et le virage nord de Gerland.

Le 3 juin 1997, à Lyon

Le footballeur brésilien Roberto Carlos marquait contre la France un but magistral, considéré comme l’un des plus beaux coups-francs de tous les temps.https://t.co/bRp3Zxgmcb via @YouTube — Esatoglu Raymond (@EsatogluR) June 3, 2021

La première de Benzema

Non retenu lors des deux premiers matchs des Bleus à Décines, Karim Benzema va fouler pour la première fois de sa carrière la pelouse du Groupama Stadium, un stade où il n’était encore jamais apparu publiquement avant l’entraînement de ce lundi. Le stade sera plein pour l’occasion : la rencontre va se jouer à guichets fermés.

Après avoir rempli le Stade de la Meinau à Strasbourg, les Bleus joueront face à la Finlande dans un stade comble. L'intégralité des places mises en vente a en effet trouvé preneurs. Environ 58 000 personnes sont attendues à Lyon-Décines #FiersdetreBleus https://t.co/1cVUGwYU8P — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 6, 2021

J.H. (avec Christopher Coustier)