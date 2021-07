Frans : cinq personnes blessées après avoir tiré un feu d’artifice

Cinq personnes ont été blessés dans la nuit samedi à dimanche à Frans, à la limite du Rhône et de l’Ain, en tirant un feu d’artifice depuis une terrasse, après une soirée très arrosée.



Une jeune femme a notamment été atteinte par un éclat à l’œil et brûlée au thorax et au doigt. Elle a été conduite à l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon. Les 4 autres personnes ont été touchés au niveau auditif.



Une enquête a été ouverte pour déterminer l’origine et les circonstances dans lesquelles les engins ont été utilisés.