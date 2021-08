Gaz, pass sanitaire, allocation de rentrée scolaire… ce qui change au 1er août

Le mois d’août est synonyme de départ de vacances pour certains, de retour pour d’autres. Le cœur de l’été est là, les changements aussi. Plusieurs modifications sont à prévoir dès ce dimanche 1er août (ou au courant du mois).



– Électricité / gaz

Après une hausse de 10% au mois de juillet, les tarifs réglementés de gaz, vendus par Engie, connaîtront une nouvelle augmentation en moyenne de 5,3%. L’augmentation sera 1,6% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 3.3% pour ceux qui ont un double usage(cuisson et eau chaude) et de 5.5% pour les foyers qui se chauffent au gaz. A noter que ces tarifs réglementés disparaîtront dans moins de deux ans, au 1er juillet 2023. Du côté de l’électricité, les consommateurs connaîtront une hausse moyenne de 0,91 %.



– Allocation de rentrée scolaire

On poursuit avec l’allocation de rentrée scolaire. Cette aide (écoliers, collégiens, lycéens,apprentis…), qui concerne 3 millions de familles, sera versée le 17 août sur tout le territoire français, sauf à Mayotte et à La Réunion où elle sera perçue le 3 août. Les montants de cette prime varient : 370,31 euros pour les 6-10 ans, 390,74 euros pour les 11-14 ans et404,28 euros pour les 15-18 ans. Concernant les adolescents âgés de 16 à 18 ans (nés entre le 16 septembre 2003 et le 31décembre 2005 inclus), vous devez déclarer en ligne au préalable que votre enfant est toujours scolarisé ou en apprentissage pour la rentrée 2021.



– Pass sanitaire élargi

Présent depuis le 21 juillet dernier dans les lieux de culture et de loisirs accueillant au moins 50 personnes (théâtres, cinémas, musées, parcs d’attractions, festivals, salles de concerts, établissements sportifs couverts…), le pass sanitaire sera étendu à d’autres lieux tels que les cafés, bars et restaurants (y compris en terrasse) le 9 août. Il sera également exigé à l’hôpital. Une annonce qui a été faite par le porte-parole du gouvernement, à l’issue du Conseil des ministres, le 28 juillet. L’extension du pass sanitaire sera effective sous réserve de sa validation par le Conseil constitutionnel, dont la décision est attendue le 5 août.



– Pass sport

D’un pass à l’autre. Annoncé en 2020, le Pass’Sport est destiné à faciliter l’accès des jeunes à la pratique du sport. Il sera mis en place le 15 août prochain. Les enfants de 6 à18 ans dont les familles perçoivent l’allocation de rentrée scolaire ou l’allocation pour les mineurs souffrant de handicap, bénéficieront d’une aide de 50 euros, afin de financer l’inscription dans un club sportif dès septembre 2021.Les familles éligibles recevront le Pass’Sport par courrier. Elles devront présenter cette lettre aux clubs partenaires du pass pour obtenir l’aide.



– Circulation interfiles

Officiellement interdite partout en France, La circulation inter-files est de nouveau expérimentée. Seront concernés par cette nouvelle expérimentation la métropole de Lyon, le Rhône l’Isère, la Drôme, l’Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, la Loire-Atlantique, le Nord, le Var, les Alpes-Maritimes, le Vaucluse, les Pyrénées-Orientales. – Tickets restaurantsIl resta un mois pour les consommer. Prolongés du fait de la crise sanitaire (confinement,fermeture des bars et restaurants), les tickets restaurants datés de 2020 sont encorevalables jusqu’au 31 août 2021 inclus. Pour rappel, le plafond est maintenu à 19 € par jouren supermarché ou magasin alimentaire. Les tickets peuvent aussi être utilisés pour le «click and collect».- Fonds de solidaritéDepuis le début de la crise, l’État accompagné des régions, a mis en place un fonds desolidarité «pourprévenirlacessationd’activitédespetitesentreprises,micro-entrepreneurs,indépendantsetprofessionslibérales,particulièrementtouchésparlesconséquenceséconomiquesduCovid-19.», indique le ministère de l’Économie sur sonsite. Les entreprises ont jusqu’à la fin du mois d’août pour déposer leur dossier d’aide.Elles bénéficieront d’une compensation de l’ordre de 40 % de la perte d’activité en juin2021 par rapport à juin 2019, 30 % de la perte d’activité en juillet 2021 par rapport à juillet2019, et 20 % de la perte d’activité en août 2021 par rapport à août 2019.- Livret AAlors que les Français ont beaucoup épargné durant la crise, le taux du Livret An’augmentera pas. Révisable deux fois par an, au 1er février et au 1er août, il va semaintenir à 0,5%, conformément aux recommandations de la Banque de France.