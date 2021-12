Gel en apiculture : ouverture du dépôt des demandes d’indemnisation

Suite à l’épisode de gel du 4 au 8 avril 2021, la Saône-et-Loire a fait l’objet d’une reconnaissance de calamités agricoles pour perte de récoltes sur miel, lors du comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA).



Les exploitants apicoles peuvent maintenant déposer une demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles.

Pour être éligibles, les dommages aux récoltes subis et reconnus doivent représenter une perte supérieure à 30 % de la production théorique et dépasser 13 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation. Ces évaluations de pertes sont établies par rapport au barème départemental en vigueur.



Pour effectuer une demande d’indemnisation, un dossier individuel doit être complété et retourné au plus tard le 31 janvier 2022 à la direction départementale des territoires (DDT), service économie agricole, 37 boulevard Henri Dunant – CS 80140 – 71040 MÂCON cedex. Les documents à fournir sont en ligne sur l’Internet départemental de l’État (politiques publiques / rubrique Agriculture/Calamités).