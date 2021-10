Givors : des documents confidentiels se sont retrouvés en ligne

Une enquête administrative et technique est en cours du côté de Givors afin de comprendre comment certains documents confidentiels ont pu se retrouver en ligne.



Une fuite de documents privés, révélée par Lyon Mag, a conduit la Ville à tout fermer par sécurité, à titre très provisoire.

Des certificats médicaux, des fiches de paie et des montants d’allocations, avec noms et adresses des bénéficiaires – étaient à disposition sur le site pendant le week-end.

😡Des recherches sur l'origine de la faille informatique sont en cours et par souci de transparence, une déclaration auprès de @CNIL a été déposée. Une enquête administrative et technique est également ouverte afin de comprendre toutes les raisons ayant conduit à cette situation. https://t.co/5XKYjeSUvz — Mohamed Boudjellaba (@CEGivors2020) October 3, 2021