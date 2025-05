Les sapeurs-pompiers du Rhône et le SAMU ont été mobilisés ce jeudi après-midi sur la RD488 à Givors.

Une voiture a fait une violente sortie de route. Le véhicule avait ensuite percuté un arbre et une benne. Le conducteur et son passager ont été pris en charge par les secours et héliportés vers des hôpitaux lyonnais.

Le premier avait notamment son pronostic vital engagé à son arrivée aux urgences.

R.H