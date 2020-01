Golden Globes 2020 : les gagnants de la 77ème cérémonie

A un mois des oscars, la cérémonie des Golden Globes s’est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi. Les films “Once Upon a Time in Hollywood”, “Joker”, ou encore “Rocketman” ont brillé. Concernant les séries, les saisons 2 de “Fleabag” et “Succession” ont devancé la mini-série à succès “Chernobyl”.

La liste de tous les vainqueurs de cette 77e cérémonie :

Meilleur film dramatique : “1917”

Meilleure actrice dans un film dramatique : Renee Zellweger, “Judy”

Meilleur acteur dans un film dramatique : Joaquin Phoenix, “Joker”

Meilleur film comique ou musical : “Once Upon a Time in Hollywood”

Meilleur second rôle masculin dans un film : Brad Pitt, “Once Upon A Time In Hollywood”

Meilleur second rôle féminin dans un film : Laura Dern, “Marriage Story”

Meilleur réalisateur de film : Sam Mendes, “1917”

Meilleure actrice dans une série comique : Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”

Meilleur acteur dans une série comique : Ramy Youssef, “Ramy”

Meilleure série dramatique “Succession”

Meilleur film dans une langue étrangère : “Parasite”

Meilleur film d’animation : “Monsieur Link”

Meilleure bande originale de film : Hildur Guðnadóttir, “Joker”

Meilleur scénario pour un film : Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood”

Meilleure chanson originale dans un film : “I’m Gonna Love Me Again” Elton John, Bernie Taupin, “Rocketman”