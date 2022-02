Grégory Doucet oublie de faire voter la ZFE, un conseil est organisé en urgence

Lors du dernier conseil municipal, le maire de Lyon, Grégory Doucet a oublié de faire voter une délibération très importante, celle consacrée à la Zone à Faibles Émissions (ZFE).

Dès la semaine prochaine, les neuf conseils d’arrondissement et leurs 221 élus vont donc être convoqués en urgence. Et le 10 février prochain, un conseil municipal va être organisé.

Le projet de la ZFE prévoit d’interdire l’accès et le stationnement des véhicules particuliers Crit’Air 5 ou non classés à partir du 1er septembre 2022. Un projet qui concernera 22 379 voitures dont 6 678 appartenant à des résidents lyonnais, et près de 5 000 deux roues motorisées.

Il faut absolument que cette délibération soit discutée et votée avant le 14 mars prochain car la Métropole de Lyon doit se prononcer sur le même sujet.

Le conseil de la semaine prochaine sera peut-être le plus court de l’histoire puisqu’il n’y aura qu’une seule délibération, celle de la ZFE.