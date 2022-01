Grève des enseignants : 75 % de grévistes et beaucoup d’écoles fermées

La grève dans les établissements scolaires s’annoncent très suivie jeudi. Le premier syndicat enseignants, le SNUipp-FSU, annonce 75 % de grévistes et la moitié des écoles fermées.



Les enseignants dénoncent un protocole sanitaire complexe et une communication hasardeuse. ” Cette mobilisation, historique par son ampleur sur ces vingt dernières années, n’est pas “une grève contre le virus” mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles”, écrit le syndicat dans un communiqué.



A noter que la Fédération des parents d’élèves appellent de son coté à garder les enfants à la maison en signe de soutien. La FCPE réclame que “des moyens en masques, capteurs C02, purificateurs d’air et savons soient véritablement fournis aux écoles”. Elle dénonce également “un véritable casse-tête à gérer” avec le protocole sanitaire.