19e jour de mobilisation ce lundi contre la future réforme des retraites, le trafic ferroviaire sera une nouvelle fois fortement perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes.



Seul un quart des TER et des Intercités circuleront dans la région. Concernant les TGV, 10 allers/retours seront assurés entre Lyon et Paris alors que 6 trajets aller-retour seront disponibles entre Lyon et Marseille.