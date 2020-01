Grève SNCF : les prévisions de ce week-end dans la région

Le trafic ferroviaire sera encore largement perturbé ce week-end dans la région en raison de la grève contre la future réforme des retraites.



Samedi :



Un tiers des TER et deux tiers des Intercités circuleront ce samedi en Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant les TGV, 13 allers et 15 retours seront assurés entre Lyon et Paris contre 4 allers-retours entre Lyon et Montpellier.



Dimanche :



La fréquence des TER et des Intercités sera inchangée par rapport à la journée de samedi dans la région. En ce qui concerne les TGV, 17 allers et 16 retours seront mis en place entre Lyon et Paris contre 10 allers-retours entre Lyon et Marseille et 4 allers-retours entre Lyon et Montpellier.