Grève SNCF : les prévisions du week-end

La SNCF a annoncé ce vendredi que le trafic ferroviaire serait toujours particulièrement perturbé en Auvergne-Rhône-Alpes ce week-end.



Samedi :



Seul un quart des TER et deux tiers des Intercités circuleront dans la région. Concernant les TGV, 15 allers-retours sont assurés entre Lyon et Paris et 11 trajets entre Lyon et Marseille sont disponibles.



Dimanche :



La situation sera quasiment identique à celle de samedi. Concernant le trafic régional, 1 TER sur 4 et 5 Intercités sur 6 circuleront ce dimanche. Du côté des TGV, 16 allers-retours sont disponibles entre Lyon et Paris et 10 trajets aller-retour entre Lyon et Marseille sont assurés.