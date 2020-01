Le trafic ferroviaire reste perturbé mais s’améliore ce lundi dans la région ! 1 TER sur 2 et 2 Intercités sur 3 circuleront en Auvergne-Rhône-Alpes.



Concernant les TGV, le retour à la normale se poursuit avec 23 allers et 22 retours qui seront assurés entre Lyon et Paris, contre 11 allers-retours entre Lyon et Marseille et 6 allers et 4 retours entre Lyon et Montpellier.