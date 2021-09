Grève TCL : trafic difficile pour les bus et les trams

En raison d’un mouvement social, certaines lignes du réseau TCL sont perturbées ce lundi 20.



TRAMWAY :

La ligne T1 circulera avec une fréquence comprise entre 11 à 13 minutes, au lieu de 5 à 7 minutes

La ligne T2 circulera avec une fréquence comprise entre 10 à 11 minutes, au lieu de 5 à 7 minutes

La ligne T3 circulera avec une fréquence comprise entre 9 à 13 minutes, au lieu de 6 à 9 minutes

La ligne T4circulera avec une fréquence de 10 minutes, au lieu de 8 à 9 minutes

La ligne T5 ne circulera pas (un report est possible sur la ligne T2, C15 ou 52)

La ligne T6 circulera avec une fréquence de 20 minutes, au lieu de 10 minutes

La ligne T7 ne circulera pas(un report est possible sur la ligne T3 ou 85)



BUS

Les lignes suivantes circuleront avec des fréquences allégées :

C1, C3, C5, C6E, C8, C10, C11, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C25, C26, 2, 3, 7, 9, 10, 20, 26, 33, 37, 38, 40, 43, 52, 60, 64, 67, 70, 71, 77, 85, 89, 93, 95, 98

Les lignes suivantes seront limitées:

La ligne C6 circulera uniquement entre Campus Lyon Ouest et Gare de Vaise(fréquence de 15 minutes)

La ligne C7 circulera entre Hôpitaux Sud et Jean Macé (fréquence de 15 minutes)

La ligne C9 circulera uniquement entre Hôpitaux Est et Part-Dieu (fréquence de 15 minutes)

La ligne C12 circulera uniquement entre Hôpital Feyzin Vénissieux et Jean Macé (fréquence de 15 minutes)

La ligne C14 circule uniquement entre Les Sources et Gare de Vaise(fréquence de 15 minutes)

La ligne 31 circule uniquement entre Cité Edouard Herriotet Gare de Vaise(fréquence de 12 à 20 minutes)

La ligne 88 circulera uniquement entre Gare d’Oullins et Hôpitaux Sud (fréquence de 20 à 30 minutes)



Les lignes suivantes ne circuleront pas:

C15E,5, 8, 10E, 14, 15, 15E, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 39, 45, 46, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89E, 90, S1, S4, S6, S9, S11 et S12.



Toutes les autres lignes de bus, Métro et lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement. CONTACTS PRESSESamantha MECH–smech@keolis-lyon.fr–06 34 39 87 05Elodie MIJIEUX–emijieux@keolis-lyon.fr–06 23 12 63 41La ligne C14 circule uniquement entre Les Sources et Gare de Vaise(fréquence de 15 minutes)La ligne 31 circule uniquement entre Cité Edouard Herriotet Gare de Vaise(fréquence de 12 à 20 minutes)La ligne 88 circulera uniquement entre Gare d’Oullins et Hôpitaux Sud (fréquence de 20 à 30 minutes)Les lignessuivantes ne circuleront pas:C15E,5, 8, 10E, 14, 15, 15E, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 34, 35, 39, 45, 46, 49, 54, 55, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 73, 76, 78, 79, 80, 81, 87, 89E, 90, S1, S4, S6, S9, S11 et S12. Toutes lesautreslignes de bus, Métro et lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement.