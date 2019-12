Grèves SNCF : les prévisions pour le jeudi 26 décembre

Après deux journées très compliquées, en raison des fêtes de Noël, un léger mieux à prévoir à la SNCF. Le trafic restera tout de même largement perturbé ce jeudi. 1 TER sur 4 en moyenne devrait circuler dans la région.

Du côté des TGV, les grands axes seront un peu mieux desservis. 10 allers-retour Lyon-Paris sont prévus. De plus, six Lyon-Marseille et deux Lyon-Montpellier circuleront également.

Pour rappel, il vous est toujours possible d’annuler ou d’échanger vos billets sans frais supplémentaires.