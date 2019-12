Grèves SNCF : les prévisions pour le vendredi 27 décembre

Légère amélioration du côté des TGV. Pour ce 23e jour de grèves, ce sont 15 allers retour Lyon Paris qui sont annoncés. On attend également 12 Lyon Marseille et 2 Lyon Montpellier. Malgré ce surplus de train, le trafic restera largement perturbé.

Du côté des TER, pas de changements. On attend toujours un train sur quatre en circulation ce vendredi. Nous vous rappelons que l’échange ou l’annulation de votre billet reste possible, et ce sans frais supplémentaires.