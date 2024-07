Hier, l’Union européenne a annoncé accorder la somme de 765 millions d’euros supplémentaires pour le chantier du Lyon-Turin, lancé il y a maintenant plus de 30 ans. L’inauguration du Lyon-Turin, dont le coût total était estimé en 2012 par la Cour des comptes à plus de 26 milliards d’euros, est prévue en 2032. Pour rappel, depuis son lancement, le projet ne fait pas l’unanimité et a même fait l’objet de plusieurs manifestations.

EP