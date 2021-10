Handball : Istres accueille Nantes en 1/8 de finale de la Coupe de la Ligue

Vainqueur de Sarran (31-28) en barrages, Istres Provence Handball reçoit Nantes, ce mardi soir (20 heures) à la Halle Po’, à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

11es du championnat avec une victoire, un nul et deux défaites au total, les Istréens accueillent des Nantais mieux classés qu’eux en Starligue, avec 5 points après quatre journées et qui ont remporté deux matches, contre un nul et un revers.

Un adversaire qu’ils devront battre afin de s’ouvrir la voie des quarts de finale de l’épreuve, que les deux équipes ont remporté une fois chacune au cours de leur histoire.