Il fait le buzz sur Twitter avec une reprise très surprenante de “Djadja” d’Aya Nakamura

Les reprises du célèbre tube d’Aya Nakamura « Djadja » se comptent par milliers, mais celle qu’a posté Jonathan Krego ce dimanche sur les réseaux sociaux est bien particulière.

L’ex-candidat de The Voice Belgique a enflammé Twitter avec sa version en langage soutenu de Djaja.

« Y a encore trop de gens qui ont du mal à comprendre ce que Aya Nakamura raconte dans ses chansons. Du coup j’ai fait une cover de Djadja en français soutenu, pour les nuls », explique-t-il en légende de sa reprise.

« Hello papi mais qué pasa ? J’entends des bails atroces sur moi. À c’qui paraît, j’te cours après ? Mais ça va pas, mais t’es taré ouais » devient ainsi : « Alors monsieur, qu’est-ce que j’entends. Vous diffamez à mes dépends. Apparemment j’vous ferais la cour. Ma parole mais vous êtes fou ».

Pour ce qui est du refrain, bien souvent chanté, mais pas toujours compris, Jonathan Krego propose la version suivante : « Oh Jean-Jean, ça ne va pas Jean-Jean/Je ne suis pas votre catin, Jean-Jean/La levrette vous la vîtes dans vos rêves ».

La chanteuse n’a pas encore réagi à cette reprise pour le moins surprenante, mais la vidéo a déjà été vue par plus de 92 000 personnes et a été partagée plus de 10 000 fois.