Il reste encore des places pour le Match des Héros

Le matchs des héros se rapproche à grands pas. Il aura lieu ce mercredi au stade vélodrome au profit de l’UNICEF. La Team OM et la Team UNICEF s’affronteront dans un match légendaire au profit d’UNICEF et de la Fondation Didier Drogba, pour améliorer l’accès à l’éducation pour les enfants en Côte d’Ivoire.



Coachés par Arsène Wenger, sont attendus côté Team UNICEF des personnalités, telles que : Teddy Riner, ambassadeur d’UNICEF France avec Tony Parker, Robert Pires, Kev Adams, Hakim Jemili, Matt Pokora, Éric Abidal, Esteban Cambiasso, Ricardo Carvalho, Christian Karembeu, et bien d’autres !

Coachés par Jean-Pierre Papin, côté Team OM Légendes : Didier Drogba, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli, JUL, Naps, Éric Di Meco, Redouane Bourgheraba chausseront leurs crampons avec d’autres personnalités qui se relaieront sur le terrain.

Coup d’envoi ce mercredi à 19h et il reste encore des places pour les retardataires.