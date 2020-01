Ils jouent les “mauvais” numéros et gagnent 13 millions d’euros au loto

En Haute-Vienne une famille a empoché 13 millions d’euros au Loto grâce à une “erreur”. Le vendredi 13 décembre, un couple se rend dans un bistrot non loin de Limoges. Ils avaient prévu de jouer les numéros 7 et 9, correspondant aux dates de naissance de leurs petits-enfants. Mais au moment de valider les numéros, ils se trompent et jouent le 6 et le 8. Comme il est trop tard pour corriger leur erreur, la femme valide quand même les mauvais numéros.

Coup du sort, leur combinaison « erronée » s’est avérée être celle qui leur a fait gagner la totalité du pactole mis en jeu ce jour-là, soit 13 millions d’euros.

Selon Le Point, cette erreur fortuite n’est pas unique dans l’histoire du Loto. En 1994, une femme devait choisir le 44 dans sa grille, sur ordre de ses collègues de travail avec qui elle avait constitué une cagnotte. Mais au moment de cocher le numéro, elle a validé par erreur pour le 34. Une fâcheuse méprise qui a permis au groupe, composé de femmes de ménage et de cuisiniers d’une école du Rhône, d’empocher 18 millions de francs.

La même année, le doute a subsisté sur une grille déposée par un adolescent de 14 ans. Il avait été chargé par sa grand-mère d’enregistrer les numéros, mais sur le trajet, le jeune garçon a plié la grille, empêchant la machine de correctement lire les numéros. Le gérant a alors dû trancher entre le 32 et le 33. Il a finalement opté pour le 33. Un coup du hasard qui a permis à la grand-mère et son petit-fils de remporter 60 millions de francs.