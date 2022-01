Inauguration d’une allée rendant hommage à Franck Labois, un policier tué il y a deux ans à Bron

Ce jeudi, une allée a été inaugurée en hommage au policier qui a été tué à Bron il y a 2 ans. La cérémonie a eu lieu dès 12h30 en présence de Pascal Mailhos, le préfet du Rhône et du maire, Grégory Doucet. C’est le 11 janvier 2020 alors que Franck Labois âgé de 45 ans était en service qu’un fourgon avait volontairement percuté ce dernier pour prendre la fuite. Gravement blessé, l’homme a été pris en charge par les secours et décèdera deux jours après le drame. Peu après sa mort, Christophe Castaner, le ministre de l’Intérieur de l’époque avait remis à titre posthume les insignes de chevalier de la Légion d’honneur et l’avait élevé au grade de capitaine.