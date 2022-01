Incendie de Saint-Chamas : la pollution atmosphérique inquiète Atmosud

Il y a plus d’un mois, le site de traitement de déchet de la société Recyclage Concept 13 situé à Saint-Chamas était la scène principale d’un incendie majeur. 4 semaines plus tard, le feuilleton autour de cet événement est loin d’être terminé. Après avoir reçu l’autorisation de la destruction totale du bâtiment, les autorités concernées vont rencontrer un nouveau problème majeur.

Atmosud, l’organisme chargé de surveiller la qualité de l’air dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a relevé dernièrement des concentrations assez importantes de particules fines autour de la zone. Sur le site Signal’Air (qui permet à la population de faire des signalements associés à la qualité de l’air), l’organisme a reçu une centaine de plaintes concernant des odeurs, des maux de gorge ou bien des irritations du nez.

En plus des particules fines libérées à cause de l’incendie, le département des Bouches-du-Rhône connait depuis mardi un épisode de pollution de l’air. Une procédure d’information et de recommandations a été déclenchée par la préfecture.