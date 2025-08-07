Incendie mortel dans un appartement du 3e arrondissement de Lyon

Un incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans un appartement situé au 1er étage d’un immeuble du 3e arrondissement de Lyon.

Les pompiers, rapidement intervenus, ont maîtrisé le sinistre alors que les flammes commençaient à se propager à l’appartement du dessus.

Malheureusement, les secours ont découvert le corps d’une personne dans l’appartement où le feu a pris naissance.

L’identité de la victime reste inconnue à ce jour. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.

