Incendie mortel dans un appartement du 3e arrondissement de Lyon

Un incendie s’est déclaré ce jeudi matin dans un appartement situé au 1er étage d’un immeuble du 3e arrondissement de Lyon.

Les pompiers, rapidement intervenus, ont maîtrisé le sinistre alors que les flammes commençaient à se propager à l’appartement du dessus.

Malheureusement, les secours ont découvert le corps d’une personne dans l’appartement où le feu a pris naissance.

L’identité de la victime reste inconnue à ce jour. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie.

R.H

A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

