À la suite de la rixe violente survenue il y a onze jours après le match entre l’OL et Nantes, impliquant des membres des Bad Gones et des Six Neuf Pirates, le club lyonnais a réagi hier soir par un communiqué officiel. L’Olympique Lyonnais a condamné fermement ces incidents et a pris des mesures, notamment en déposant 19 demandes d'interdiction commerciale de stade et 16 plaintes pour diverses violences et infractions.