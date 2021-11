Insolite : un retraité apprend sa mort par la CPAM

Déclaré mort alors qu’il est toujours en vie, un homme retraité âgé de 73 ans a vécu une histoire bien insolite avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, relayée par Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Cet habitant de la petite bourgade de Monswiller, située dans le Bas-Rhin, a appris sa propre mort alors qu’il tentait de faire recharger sa carte vitale, une conseillère lui indiquant que son décès avait été déclaré le 30 juin par la CPAM.

Un homonyme décédé le 30 juin

Suite à cela, ses pensions de retraite et d’invalidité n’ont plus été versées et deux mois, entrecoupés de plusieurs démarches administratives, ont été nécessaires afin de prouver qu’il était bien en vie.

Raison de l’erreur : le décès d’une personne ayant le même prénom et le même nom, vivant dans le même département, survenu en juin.