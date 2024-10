Dans le Rhône et la métropole de Lyon, Givors a probablement été la commune avec Brignais et Grigny à subir le plus de dégâts à cause des intempéries de jeudi.

Outre l’A47 et la zone commercial inondées, le quartier des cornets a été évacué à cause de la crue du Gier.

Aujourd’hui, le maire de Givors Mohamed Boudjellaba annonce avoir signé la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour sa commune.

R.H