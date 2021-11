International Emmy Awards : “Dix pour cent” remporte le prix de la meilleure comédie

La consécration pour la série française 10 pour cent. La saison 4 vient d’être primée aux International Emmy Awards de New York. La série lancée en 2015 triomphe aujourd’hui sur Netflix



A noter que la cérémonie récompense depuis plus de 50 ans les meilleures productions de télévision en dehors des Etats-Unis.



Sur le tapis rouge à New York, le producteur Michel Feller a reconnu que « la diffusion sur Netflix des quatre saisons nous a permis avec une production, on va dire locale, d’être vus dans plus de 200 territoires ». « Aujourd’hui il y a pratiquement 20 remakes qui ont été signés, qui sont en production ou qui ont été tournés »