Isère : les départementales resteront à 80 km/h

Aucune route départementale iséroise ne pourra repasser à 90km/h. Le Premier ministre Edouard Philippe avait pourtant promis aux départements qu’un retour aux 90 km/h serait possible sur plusieurs critères.

Cette directive restrictive agace le président du Département de l’Isère, Jean-Pierre Barbier : “Si on ne parlait pas d’accidents et de vies humaines, on pourrait comparer la promesse du gouvernement de nous permettre de revenir aux 90 km/h à une farce !” […] ” Les conditions de ce retour sont tellement restrictives, qu’elles frisent l’absurde.”

Des conditions variées

Les critères pour qu’une route puisse passer à 90km/h sont nombreux. On compte parmi eux une aire d’au moins 10 kilomètres de long, une interdiction de dépassement, ne pas contenir d’intersection, ne pas être sur une voie de circulation pour les engins agricoles, ne pas compter d’arrêt de transport en commun, ni de traversée de chemins de grande randonnée ou de véloroutes, ni d’accès riverains…