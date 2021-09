Islamisme radical : Gérald Darmanin veut fermer six lieux de culte et dissoudre plusieurs associations

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a annoncé mardi, dans les colonnes du Figaro, que six lieux de culte et plusieurs associations, soupçonnés de faire la propagande de l’islamisme radical, allaient être fermés, pour les premiers, et dissoutes, pour les secondes.

La demande en a été faite auprès du conseil des ministres ce mercredi et certains de ces établissements se situeraient dans le Rhône, ainsi que dans la Sarthe, en Meurthe-et-Moselle, en Côte-d’Or et dans le Gard.

Avant la fin de l’année, Gérald Darmanin a annoncé que « dix autres associations feront l’objet d’une procédure de dissolution, dont quatre dès le mois prochain », dont « une structure censée lutter contre l’islamophobie dans le Rhône ».