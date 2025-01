À l’Isle-d’Abeau dans le Nord-Isère, le jeudi 9 janvier, une déchetterie mobile sera installée place des Droits de l’Homme et du Citoyen, de 15 h à 19 h, pour la collecte gratuite des encombrants. Ce service, ouvert aux particuliers sans véhicule, permettra aussi de s'informer sur le tri et les écogestes. Les gravats, déchets verts et toxiques ne seront pas collectés, et les professionnels sont exclus.

EP