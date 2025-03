Un dispositif d’éclairage de rue à la demande baptisé « J’allume ma rue » arrive à L’Isle-d’Abeau, porté par la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI). Cela a pour but de d’allumer les lampadaires d’une zone, pendant 15 minutes, durant la période d’extinction de l’éclairage public, entre 22h30 et 5h30. Un moyen innovant pour sécuriser les déplacements nocturnes et allier sécurité économie et protection de l’environnement. À l’Isle-d’Abeau, les secteurs de la gare et du parc Saint-Hubert, sont concernés par cette initiative.

