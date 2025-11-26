Jazz à Vienne dévoile les premiers noms de sa 45e édition

La 45e édition de Jazz à Vienne lève le voile sur une première salve d’artistes qui marquera l’été 2026 d’une programmation éclectique et ambitieuse. Du 25 juin au 11 juillet, le théâtre antique vibrera au rythme de grandes soirées thématiques : ouverture en mode jazz symphonique avec Stefano Di Battista et Erik Truffaz, escapades groove et cuivres avec Deluxe et Too Many Zooz, fusion world avec Groundation et Kokoroko, ou encore une célébration Miles/Coltrane portée par Marcus Miller, Terence Blanchard et Ravi Coltrane.

Parmi les temps forts figurent également la venue de Beirut, les retrouvailles lumineuses d’Angélique Kidjo et Fatoumata Diawara, ainsi qu’une « All Night » explosive réunissant Vulfpeck, The Fearless Flyers et plusieurs figures de la scène électro-jazz actuelle.

Affiche officielle Jazz à Vienne 2026

CC