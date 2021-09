Jean Castex sera au Creusot ce jeudi 23 septembre

Le Premier ministre, Jean Castex, accompagné d’Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée en charge de l’autonomie, sera au Creusot ce jeudi 23 septembre. Ils viennent afin de parler du grand âge dans la cité du Pilon avec l’Agence de Services et d’Aide à Domicile (ADMR).

Ils iront ensuite à Autun où ils se rendront dans la Maison de retraite Saint-Antoine ainsi qu’à la Sous-Préfecture où Jean Castex devrait faire une annonce concernant le “grand âge”.