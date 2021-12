Jean-Michel Aulas conforte Peter Bosz

Peter Bosz peut passer les fêtes de fin d’année de manière plus tranquille. Jean-Michel Aulas affirme que l’entraineur lyonnais allait rester entraîneur du club dans un entretien au journal l’Equipe. « Il n’y a pas de coaches sur le marché qui aient la qualité de Peter Bosz. Donc on risque simplement de faire plus mal en cédant à la mode de changer de coach. »



Le président lyonnais indique que la mission du technicien hollandais se poursuivra au moins jusqu’à la fin du mois de février. « Il n’y a aucune chance que Peter ne soit pas là jusqu’à fin février. Je nous laisse les deux mois de janvier et février pour revenir dans le Championnat et peut-être la Coupe, si on a le bonheur de pouvoir la continuer. Peter est un très, très bon coach. Il continue de correspondre au profil du coach que l’on souhaite à l’OL. »