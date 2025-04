À un an des municipales 2026 à Lyon, un sondage Elabe montre Jean-Michel Aulas en tête en popularité avec 56 % d’opinions favorables, contre 36 % pour le maire sortant Grégory Doucet. Dans un scénario de candidatures éclatées, Aulas obtiendrait 24 % des intentions de vote, et Doucet 22 %. La décision d’une union à gauche ou non sera alors décisive.

C.C