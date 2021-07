JO – Aviron : Hugo Boucheron et Matthieu Androdias qualifiés pour les demi-finales

Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont bien réussi leur entrée en lice aux Jeux Olympiques. Champions du monde en 2018 et double champions d’Europe (2018, 2021), le duo lyonnais a assumé son statut en remportant sa série du Deux de couple en 6’10”45, établissant un nouveau record olympique. Le précédent record appartenait à la paire néo-zélandaise Nathan Cohen-Joseph Sullivan, établi aux JO de Londres en 2012 (6’11”30). Ce tout nouveau record n’a pas tenu longtemps. Quelques minutes plus tard, la paire néerlandaise, composée de Melvin Twellaar et Stef Broenink, a battu ce record en s’imposant en 6’08”38, lors de la troisième série.

Grâce à leur première place obtenu en série, les deux rameurs du Cercle de l’Aviron de Lyon sont directement qualifiés pour les demi-finales du Deux de couple, qui se disputeront lundi 26 juillet, à partir de 3h40 (heure française).