JO de Milan-Cortina : la journée du dimanche 15 février

Programme
10h : bobsleigh monobob (femme)
10h : ski alpin slalom géant (femme)
10h30 : ski freestyle bosses parallèles (homme)
12h : ski de fond relais (homme)
12h04 : bobsleigh monobob (femme)
13h45 - 14h : snowboardcross (équipes mixtes)
14h15 - 14h40 : snowboardcross (équipes mixtes)
14h45 : biathlon poursuite (femme)
16h : patinage de vitesse poursuite par équipes (homme) et patinage de vitesse 500m (femme)
16h40 : hockey sur glace Canada - France (homme)
18h45 : saut à ski grand tremplin (femme)
19h30 : ski freestyle big hair (homme)
19h45 : patinage artistique couples (équipes mixtes)
...
Plus d'info à venir