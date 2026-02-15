play_arrow

Kids Tonic live

JO de Milan-Cortina : la journée du dimanche 15 février

Programme

10h : bobsleigh monobob (femme)

10h : ski alpin slalom géant (femme)

10h30 : ski freestyle bosses parallèles (homme)

12h : ski de fond relais (homme)

12h04 : bobsleigh monobob (femme)

13h45 - 14h : snowboardcross (équipes mixtes)

14h15 - 14h40 : snowboardcross (équipes mixtes)

14h45 : biathlon poursuite (femme)

16h : patinage de vitesse poursuite par équipes (homme) et patinage de vitesse 500m (femme)

16h40 : hockey sur glace Canada - France (homme)

18h45 : saut à ski grand tremplin (femme)

19h30 : ski freestyle big hair (homme)

19h45 : patinage artistique couples (équipes mixtes)

...

Plus d'info à venir

