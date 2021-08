JO : la France médaillée de bronze en équitation

Nouvelle médaille pour la France. Après le tir, plus tôt dans la journée, la délégation française obtient une nouvelle médaille, cette fois-ci en équitation. Dans le concours complet par équipes, les cavaliers Nicolas Touzaint, Karim Florent Lagouag et Christopher Six, décrochent la médaille de bronze (derrière l’Australie et le vainqueur, la Grande-Bretagne).

Classée neuvième après le dressage, l’équipe de France est remontée au troisième rang dimanche grâce au cross et a réussi à se maintenir, ce lundi, sur le podium à l’issue du saut d’obstacles, réalisant un quasi sans faute.

Médaillés d’or à Rio, il s’agit du deuxième podium consécutif pour les tricolores. C’est également la quatrième médaille olympique française en concours complet par équipes (troisième en 1960, vainqueur en 2004 et 2016).

La journée n’est pas achevée pour nos cavaliers puisqu’ils sont tous les trois qualifiés pour la manche finale en individuel (13h45). Avant l’ultime passage au saut d’obstacles, Christopher Six est le mieux placé, avec une sixième place. Nicolas Touzaint et Karim Florent Laghouag, sont quant à eux respectivement classés 10 et 13e.

Le compteur de médailles atteint désormais 23 pour la France.