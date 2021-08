JO : un nouveau titre pour l’escrime

Un titre de plus pour l’équipe de France. Les Bleus sont champions olympiques par équipe. Erwann Le Péchoux a signé la touche finale pour délivrer l’équipe de France de fleuret et surtout ses coéquipiers Enzo Lefort et Julien Mertine. Les fleurettistes se sont imposés 45-28 face à la grande Russie.



Ce n’était plus arrivé pour le fleuret masculin par équipes depuis les JO de Sydney en 2000. L’escrime qui décroche lors des JO de Tokyo 2 titres et 5 médailles.



La France qui compte désormais 21 médailles