João Ferreira rejoint officiellement l’AS Saint-Étienne

Ça y est, c’est officiel : l’AS Saint-Étienne a annoncé l’arrivée du latéral droit João Ferreira ce mercredi.

Le défenseur portugais débarque de Watford, en Angleterre, et s’est engagé avec les Verts pour les quatre prochaines années.

R.H

