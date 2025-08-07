João Ferreira rejoint officiellement l’AS Saint-Étienne

Ça y est, c’est officiel : l’AS Saint-Étienne a annoncé l’arrivée du latéral droit João Ferreira ce mercredi.
Le défenseur portugais débarque de Watford, en Angleterre, et s’est engagé avec les Verts pour les quatre prochaines années.
R.H
