Joséphine Baker au Panthéon : intronisation ce mardi

L’ex-star de la chanson et de la danse, Joséphine Baker, va faire son entrée au Panthéon ce mardi pour son rôle au sein de la Résistance, elle qui s’est mise au service de la France en tant qu’espionne afin de lutter contre les nazis.

Elle devient la sixième femme, mais la première femme noire, à entrer au Panthéon, avec les autres résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Sophie Berthelot, la physicienne Marie Curie et Simone Veil, ancienne ministre et déportée.

La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron et sera retransmise en direct à la télévision