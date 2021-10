Journées nationales de l’architecture : la Ville de Chalon organise deux temps forts vendredi et samedi

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture, qui auront lieu du vendredi 15 au dimanche 17 octobre prochains, la Ville de Chalon-sur-Saône propose deux temps forts. Premièrement la balade “d’un architecte à l’autre”, organisée par l’ordre des architectes et service animation du patrimoine, mènera d’une agence d’architecture à l’autre, en découvrant le centre-ville et ses transformations. Le départ aura lieu à la Maison des Vins ce vendredi 15 octobre à partir de 18h. L’évènement est gratuit et sur réservation au 03 85 93 15 98.

Dans un second temps, le samedi 16 octobre à 15h, une visite du Colisée de Chalon, salle omnisports édifiée en 2011, est prévu aux côtés d’Hervé Regnault, architecte qui collabore avec Jean Guervilly sur de nombreux projets à Chalon-sur-Saône, et de Christelle Morin-Dufoix, animatrice de l’architecture et du patrimoine de la Ville. La visite sera gratuite et permettra d’en savoir plus sur cette enceinte devenue emblématique, notamment pour les supporters de l’Elan Chalon.