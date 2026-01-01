Jours fériés 2026 : une année propice aux longs week-ends

Le calendrier 2026 s’annonce favorable pour les salariés et les familles, avec neuf jours fériés sur onze qui tomberont en semaine. Dès le 1er janvier, placé un jeudi, les occasions de « ponts » se multiplieront, notamment au printemps.

Le mois de mai sera particulièrement avantageux, avec le 1er et le 8 mai un vendredi, l’Ascension un jeudi et le lundi de Pentecôte le 24 mai, offrant de nombreux week-ends prolongés. L’été comptera un 14 juillet un mardi, tandis que seuls le 15 août et le 1er novembre tomberont un week-end. Enfin, l’année se conclura par un Noël célébré le vendredi 25 décembre, idéal pour un long repos en fin d’année.

CC