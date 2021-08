Juillet 2021 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’Agence nationale océanique et atmosphérique américaine (NOAA) a estimé que le mois de juillet 2021 a été le mois le plus chaud jamais enregistré sur terre. Cette chaleur record, relevée aux principaux endroits de la planète, serait directement liée au réchauffement climatique.



Les catastrophes naturelles se sont multipliées cet été avec notamment de nombreux incendies et des inondations meurtrières. La température globale de la planète a été légèrement supérieure au précédent mois de juillet le plus chaud (2016).